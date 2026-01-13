Aile kurumuna savaş açanlar deşifre oluyor: Gökkuşağı Faşizmi, 18 Ocak’ta yayında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TABİİ platformu, son dönemde aile yapısını hedef alan LGBT oluşuma karşı harekete geçerek bir belgesel hazırladı.

Belgeselde, son yıllarda küresel ölçekte tartışma konusu olan LGBT temelli politikaların aile yapısı, çocuklar ve toplumsal değerler üzerindeki etkileri ele alınıyor. Yapım, bu sürecin “özgürlük” söylemi üzerinden nasıl meşrulaştırılmaya çalışıldığını sorgulayan bir bakış açısı sunmayı hedefliyor.

İZLEYENLERİ ETKİLEYEN FRAGMAN

Belgeselin yayınlanan fragmanında yer alan, “Duyuyor musun? Bunlar faşizmin ayak sesleri…” ifadesiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fragmanda LGBT'yi temsil eden renklerin bulunduğu bir fil, bulunduğu ortamı yıkıp dökmesiyle belgeselin ne kadar vurucu bir mesaj vereceğini şimdiden ortaya koydu.

"İDEOLOJİK KUŞATMAYI İFŞA EDİYORUZ"

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, belgeselin fragmanını paylaşarak yaptığı açıklamada, yapımın amacını şu sözlerle dile getirdi:

Aile kurumuna savaş açtığını düşündüğümüz, çocukları ve toplumsal değerleri hedef alan ideolojik bir kuşatmayı ifşa ediyoruz.

18 OCAK'TA TABİİ'DE YAYINDA

Tabii’nin orijinal belgeselleri arasında yer alan “Gökkuşağı Faşizmi”, 18 Ocak Pazar günü platformda yayınlanacak.