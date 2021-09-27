Yusufeli Barajı'nda sona doğru

Artvin'de yapımı devam eden ve birçok bölümü tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES inşaatında yüzde 91'lik ilerleme kaydedildi.

Yerli ve milli enerji kaynaklarıyla Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracak yatırım adımları devam ediyor.

İnşaatı başlayan birçok projede hummalı bir çalışma söz konusu.

Onlardan biri de Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı.

Baraj projesinde HES inşaatının yüzde 91'lik bölümü tamamlandı.

BARAJ GÖVDESİ VE YOLLAR TAMAM

Yapımına 21 Aralık 2012'de başlanan baraj inşaatında bugüne kadar derivasyon tüneli ve batardolar, baraj ulaşım yolları, tüm kazı ve destekleme çalışmaları ile baraj gövde betonu tamamlandı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLER

Türkiye'nin geleceğine yapılan bu devasa yatırımın yükselen yapıları havadan görüntülendi.