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- Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.
- Haber Merkezi
- 28.07.2020 - 10:55
Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında kahraman komandolarımız 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü ViDEO
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