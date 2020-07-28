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    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü

    Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2020 - 10:55
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    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü

    Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu.

    Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında kahraman komandolarımız 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü ViDEO

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