Ümit Karan etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor

Ünlülere uyuşturucu soruşturması...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

ÜNLÜ İSİMLER TUTUKLANDI

Müzisyen, oyuncu, iş insanı ve kamuoyunun tanıdığı birçok isim, ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Birçok ünlü isim ise soruşturma kapsamında çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

ÜMİT KARAN LİSTEDE

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dikkat çeken isimlerden biri de Galatasaray’ın eski futbolcusu Ümit Karan oldu.

Karan, 14 Ocak’ta yurt dışı seyahatinden dönüşünde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınırken 16 Ocak’ta, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından uyuşturucu madde ticareti iddiası ve kullanımı suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İFADE VERECEK

Karan'ın, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verme talebiyle savcılığa başvurduğu ortaya çıktı.

Henüz ifadesi alınmadığı öğrenilen Karan'ın, ilerleyen günlerde savcılığa etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade vermesi bekleniyor.

TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Adli Tıp Kurumu'na göre Karan'ın uyuşturucu testi, hem kanda hem idrarda yapılan incelemelerde pozitif çıktı.

İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Tutuklanan Ümit Karan’ın hakimlik ifadesi de ortaya çıkmıştı.

Karan, verdiği ifadede şunları söyledi:

"20 senelik arkadaşlarım bir anda torbacılarım oldu ve daha önce 2 ay kadar görüştüğüm sevgili olduğum Ş.’nin beyanları üzerine buradayım. Muhtemelen kendini aklamak için üzerime beyanda bulunuyor. Benim gece hayatım var ama uyuşturucuyu kabul etmem. Başkalarının yuvalarını yıkmaya kimsenin hakkı yok. Bir insanın kendini kurtarmak için 5 tane kişinin hayatını yıkabilmek bu kadar kolay olmamalı.

"ŞİZOFRENİK ŞEKİLDE BANA BAĞLANMIŞ"

Ş. yakın zamanda Gökmen’e de görüşme teklifinde bulunmuş, şizofrenik şekilde bana bağlanmış. Arkadaşlarıma sürekli 'Bana Ümit’i geri getirin yoksa hepinizi mahvedeceğim' demiş. Bir insanın birisiyle ömür boyu birlikte olması zorunlu değil, ayrılık da normal bir şey."