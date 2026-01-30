CHP, en düşük emekli maaşı düzenlemesini AYM'ye taşıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaşlar...

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı normalde yüzde 12,19 zamla 18 bin 939 TL olacaktı, yüzde 18,48 zamla 20 bin TL'ye çıkarıldı.

TBMM'DE KABUL EDİLDİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Düzenlemeden faydalanacak yaklaşık 4 milyon 917 bin emeklinin beklediği haber geldi.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

AYM'YE TAŞINDI

Ancak yapılan zammın yetersizliğiyle ilgili CHP'den tepki sesleri yükseliyor.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanunun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptıklarını duyurdu.

Gökhan Günaydın, "Resmi Gazete’de yayımlanan bu düzenlemeyi Plan ve Bütçe Komisyonu üyemiz ve Karabük Milletvekilimiz Sayın Cevdet Akay, bu sabah itibariyle Anayasa Mahkemesi’ne teslim etmiş durumdadır." dedi.

CHP'DEN 24 SAAT MECLİS'TE NÖBETE DEVAM

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'li milletvekilleri olarak iki hafta boyunca 24 saat Meclis'te nöbet tutarak konuyu ülke gündeminden düşürmemeye çalıştıklarını söyledi.

3 BİN 119 TL FARK YATIRILACAK

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükselmesiyle oluşan 3 bin 119 TL maaş farkı, ocak ayı maaşlarının önceden ödenmesinden dolayı ek olarak yatırılacak.

ÖDEME TAKVİMİNİ BAKANLIK AÇIKLAYACAK

Ödeme takvimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ayrı açıklanacak.

3 bin 119 TL’lik farkın, SGK tarafından duyurulacak ek takvimle ödenmesi bekleniyor.

KİMLERİ KAPSIYOR

Kök maaşı 17 bin 827 TL’nin altında olan ve zamla 20 bin TL’ye ulaşamayan emekliler, düzenlemeden yararlanacak.