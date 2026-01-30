Türkiye'de köy sayısı 18 bin 215 olarak kayıtlara geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Merakla beklenen liste açıklandı...

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de resmi kayıtlara göre 18 bin 215 köy bulunuyor.

EN FAZLA KÖY SİVAS'TA

Verilere en fazla köy, 1231 ile Sivas’ta bulunuyor. Sivas’ı 1054 köyle Kastamonu takip ediyor.

En az köy sayısına sahip il 43 köyle Yalova olurken, bu ili 131 köyle Niğde takip ediyor.

'HALİLEFENDİ ÇİFTLİĞİKÖYÜ'

Türkiye'deki köy isimleri uzunluklarına göre sıralandığında, Uşak'ın Merkez ilçesine bağlı "Halilefendi Çiftliğiköyü" 23 harfle en uzun isim olarak öne çıkıyor, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki "Koşuburnutürkmenleri" köyü ise 20 harfle ikinci sırada.

En kısa isimler arasında ise Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Dut, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Ece, Siirt'in Şirvan ilçesindeki Oya, Ardahan'ın Hanak ilçesindeki Geç, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Efe ve Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki Bük bulunuyor.

DİKKAT ÇEKEN KÖY İSİMLERİ

Haritada dikkati çeken isimlere sahip köyler de yer alıyor. Örnekler şöyle:

"Çorum'un Sungurlu ilçesindeki 'Bunalan', 'Dertli' ve 'Asayiş', Erzincan'ın İliç ilçesindeki 'Çöpler', Kırşehir'in Mucur ilçesindeki 'Bazlamaç', Yozgat'ın Şefaatli ilçesindeki 'Kaygılı', Iğdır merkezdeki 'Panik', Kütahya'nın Şaphane ilçesindeki 'Gaipler', Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki 'Ürküt', Kars'ın Kağızman ilçesindeki 'Çilehane', Çanakkale'nin Çan ilçesindeki 'Dondurma', Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki 'Dokuz', Sivas'ın İmranlı ilçesindeki 'Sinek' köyü."

BAKANLIK ONAYIYLA KÖY KURULUYOR

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre, yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi, ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla yapılıyor.

Köylerin aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesinde de aynı usul uygulanıyor.