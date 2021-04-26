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    İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona denetimi

    Kentin çeşitli ilçelerinde gerçekleşen denetimlerde, minibüs ve otobüslerde dezenfektan kontrolü yapıldı.
    • DHA
    • 26.04.2021 - 08:53
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    İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona denetimi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Sarıyer, Bakırköy , Beykoz, Eyüp, Esenyurt, Beşiktaş ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

    Denetim noktalarından biri de Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ydi.

    DEZENFEKTAN KONTROLÜ

    Ekipler sürücülerin evrak kontrolü yaparken, maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığıda kontrol etti. Polis araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı konusunda uyarı yaptı.

    Denetimleri sıklaştıran ekipler minibüs ve otobüslerdeki dezenfektanları tek tek kontrol etti.

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında korona denetimi #1

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında korona denetimi #2

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında korona denetimi #3

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında korona denetimi #4

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