4 ilde orman yangını paniği: Müdahaleler sürüyor

Türkiye'nin yeşil ciğerleri yanıyor...

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen yangın haberlerine yenileri eklendi.

Son yaşanan gelişmede, Sakarya, Bilecik, Eskişehir ve Karabük'te orman yangını çıktı.

SAKARYA'DA ÇIKAN YANGIN ENDİŞELENDİRDİ

Sakarya Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangının, dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçmesinin ardından kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle sık sık yön değiştiren yangının tedbiren boşaltılan Osmaneli ilçesine bağlı Kazancı köyüne ulaşmaması için çok sayıda ekip araçları ve iş makineleriyle önlem alındı.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Helikopter ve uçaklarla havadan müdahalenin yanı sıra karadan ekiplerin cansiperane çalıştığı bölgede görevli jandarma ve komandolar ile çok sayıda vatandaş, alevlere elleriyle toprak atarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kazancı köyünün 200 metre yakınına kadar gelen yangının söndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi.

Bu arada dün, Mekece istikametinde geçici olarak trafiğe kapatılan Mekece-Bozüyük kara yolunun 0-22'nci kilometrelerinin yeniden ulaşıma açıldığı duyuruldu.

BİLECİK VALİSİ SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ: 4 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'te etkili olan orman yangını dolayısıyla 4 köyün tedbiren tahliye edildiğini hatırlattı.

Ekiplerin burada yoğun şekilde çalışmalarına devam ettiğini belirten Sözer, "Şu an için 'tamamıyla söndürüldü' dememiz doğru olmaz. Ekiplerimiz söndürme çalışmalarına devam ediyor. Tabii rüzgarın durumu çalışmalarımızı etkiliyor. Rüzgarımız kısa sürede dinerse Allah'ın izniyle kontrol altına alacağız." ifadesini kullandı.

Bu arada yangından etkilenen alanlar dronla görüntülendi.

YANGIN, BİLECİK'İN OSMANELİ İLÇESİ SINIRINI GEÇTİ

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın nedeniyle Sakarya-Bilecik kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunun da bulunduğu dinlenme tesisindeki restoran ve yöresel ürünlerin satıldığı iş yerleri tahliye edildi.

Yangının ilerlemesini durdurmak için bölgedeki bazı ağaçlar, orman işçileri tarafından kesiliyor ve belirli noktalarda arazözler bekletiliyor.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nde önceki gün ormanlık alanda çıkan yangın, dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçmişti.

Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltılmıştı.

Dün Mekece istikametinde geçici olarak trafiğe kapatılan Mekece-Bozüyük kara yolunun 0-22'nci kilometrelerinin yeniden ulaşıma açıldığı duyurulmuştu.

AFAD, SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ve Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınına 871 personel, 6 uçak, 12 helikopter ve 195 kara aracı ile müdahale edildiğini bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ve Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

"YANGINA 871 PERSONEL, 6 UÇAK, 12 HELİKOPTER VE 195 KARA ARACI İLE MÜDAHALE EDİLMEKTEDİR"

Yangına müdahale çalışmalarının havadan ve karadan, orman teşkilatı ekipleri başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ilgili tüm kamu kurumlarının personeli, sivil toplum kuruluşlarının akredite ekipleri ve gönüllülerin katılımıyla yoğun ve aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Yangına 871 personel, 6 uçak, 12 helikopter ve 195 kara aracı ile müdahale edilmektedir. Çalışmaların koordinasyonuna destek sağlamak üzere AFAD Başkanlığımız tarafından, Bilecik'e AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve Daire Başkanı Recep Şalcı, Sakarya'ya AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ve Daire Başkanı Levent Uçarlı görevlendirilmiştir.



Yeşil vatanımızı korumak için gece gündüz demeden büyük bir gayret ve özveri ile çalışan, alevlere karşı cesaret ve azimle mücadele eden ormanın kahramanlarına ve destek veren tüm kurumlarımızın ekiplerine başarı ve kolaylıklar diliyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'nde önceki gün ormanlık alanda çıkan yangın, dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçmişti.

Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltılmıştı.

SAKARYA'NIN HENDEK İLÇESİNDE YANGIN

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde de fındıklıkta çıkıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kocatöngel Mahallesi'ndeki fındıklıkta henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, Hacıkışla Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge, itfaiye, sağlık ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma Ekibi, iş makineleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Vatandaşların da traktörleriyle destek verdiği çalışmalarda ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

SAKARYA'NIN ADAPAZARI İLEÇESİNDE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINDA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Kömürlük ve Poyrazlar mahalleleri mevkisindeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge, itfaiye ve sağlık ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Dik ve eğimli arazide alevlerle mücadelenin zorlaşması üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Mahalle sakinleri ile çevre ilçelerden ekiplerin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen itfaiye erine ambulansta müdahale edildi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da alanda incelemelerde bulundu.

KARABÜK'TE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN DEVAM EDİYOR

Karabük merkeze bağlı Kayı köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.

ESKİŞEHİR'DE ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

ESKİŞEHİR VALİSİ AKSOY'DAN AÇIKLAMA

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, X hesabından yaptığı açıklamada, Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi'nde saat 10.30'da orman yangını meydana geldiğini kaydetti.

Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

8 helikopter, 1 uçak, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı, 6 dozer, 6 greyder, 3 treyler, 1 vinç, 4 TOMA, 2 ambulans ve 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD, Kızılay ekiplerinden oluşan 144 personel ile tüm kurumlarımızın işbirliğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızdan özellikle bu sıcak günlerde orman yangınları konusunda azami hassasiyet göstermelerini önemle istirham ediyorum.

BİR İŞ MAKİNESİ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Seyitgazi Kaymakamı Abdulkadir Zengin de beraberindekilerle yangın yerine gelerek çalışmaları inceledi.

Bir iş makinesi, alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Yangını söndürmek için alevlerle cansiperane mücadele eden ekipler, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor.

"10 SANİYE İÇERİSİNDE BÜTÜN ALEVLER KEPÇENİN ÜZERİNE GELDİ"

Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor Müdürlüğünde kepçe operatörü olarak çalışan ve yangın bölgesinde çalışmalara destek veren Birkan İçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, işletmenin bütün ekipmanlarının yangın bölgesine yönlendirildiğini söyledi.

Çalışma arkadaşlarıyla alevlerin önünü kesmek için kepçeyle ağaçları yıkıp arazözlere de yol açtıklarını belirten İçen, şöyle konuştu: