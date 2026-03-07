Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın telefon görüşmesinde bölgedeki çatışmalı süreç ve son gelişmeler ele alındı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeye rağmen diplomasiye fırsat verilmesi, sorunların diyalog yoluyla çözümü ve müzakerelere dönülmesi için görüşmeler yaptığını belirtti.

Erdoğan, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.