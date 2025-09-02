401 bin kilometrelik Gediz Nehri kurumaya yüz tuttu

İklim değişikliğine bağlı kuraklık, aşırı sıcaklıklar ve yağış azlığı, Türkiye'deki göl, nehir ve barajların su seviyelerinde azalmaya neden oluyor.

Kuraklık nedeniyle farklı kaynaklardan beslenemeyen nehir ve göller, kurumaya yüz tutuyor

NEHRİN BAZI BÖLGELERİ KURUDU

Kütahya'dan doğan Uşak ve Manisa illerinden geçerek İzmir'in Foça ilçesinden Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometrelik Gediz Nehri'nde, bazı bölgeler kurudu.

Nehirdeki kuraklık nedeniyle özellikle Salihli'deki Demirköprü Barajı'ndan sonraki bölümlerde ve Turgutlu çevresinde kilometrelerce akış durdu.

"NEHİR 1,3 MİLYON TARIM ALANINI SULUYOR"

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Gediz Nehri'nin Manisa'nın Salihli, Turgutlu, Ahmetli ilçelerinden İzmir'in Menemen ilçesine kadar, 1 milyon 350 bin dekar tarım alanını suladığını söyledi.

Kuraklık nedeniyle suların çekildiğini belirten Yalvaç, "Demirköprü Barajı, Kütahya'nın Murat Dağı'ndan gelen kar ve yağmurla doluyordu. 2024 yılında 1 Eylül’de barajın doluluk oranı eksi 7,71 iken bugün itibarıyla eksi 10,58. Geçen sene Demirköprü Barajı’na 290 milyon metreküp su gelirken, bu sene 164 milyon metreküp geldi. Yarı yarıya düştü." dedi.

"KAPALI DEVRE SULAMA SİSTEMİ KURULMASI GEREKİYOR

Çiftçilerin tarlalarını sulayamadığını ifade eden Cem Yalvaç, "Yılda 3-4 defa pamuk, mısır, domatesi, meyve ve sebzemizi sulamamız gerekir ki doğru, yenilebilir ürünler yetiştirelim. Sulama bir defaya düşünce ürünlerimizde hem maddi hem manevi yönden çok sorun yaşıyoruz. Kapalı devre sulama sistemi kurulması gerekiyor. Akan suyun milyonda bir metreküpüyle tarlamızı rahat sulayabiliriz. Tarlamızın başında vanamız olacak. Zamanı geldiğinde açacağız, kapatacağız." diye konuştu.

"TARLAMIZI SULAYAMIYORUZ"