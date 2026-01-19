İşine son verilen Pınar Erbaş'a ünlü kadınlardan destek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin konuştuğu ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni detaylar...

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu soruşturmasında tutuklanması ardından boşandığı eski eşi Show TV Ana Haber Sunucusu Pınar Erbaş, izne ayrıldığını duyurmuştu.

Bugün kayyum yönetimi tarafından Erbaş ile ilgili dikkat çeken gelişme yaşandı.

İŞİNE SON VERİLDİ

Erbaş, bugün yaptığı açıklamada, kanalın izninin uzattığını ve ardından da Show TV Ana Haber spikerliği görevine son verildi.

DESTEK MESAJLARI

Pınar Erbaş, işine son verildiğini X hesabı üzerinden paylaşması ve kırgın olduğunu yazması üzerine de bazı isimlerden destek mesajları geldi.

ÖZLEM GÜRSES, NEVŞİN MENGÜ, GÜLBEN ERGEN...

Destek veren isimlerden Nevşin Mengü, "Pınar Erbaş, Mehmet Akif Ersoy'dan zaten bu olaylar başlamadan önce boşanmış, yollarını ayırmış. Eski eşinin yaptıklarının bedeli neden bir kadına ödetiliyor? Durum tersi olsaydı Mehmet Akif Ersoy'un işine son verilir miydi?" diye yazarken, Özlem Gürses ise şöyle dedi;

"Pınar zaten hayatının şokunu ve en zor günlerini yaşarken, üzerine bir de neden 'işsizlikle' cezalandırılıyor ? Bu kadın işini yapmaktan başka ne yapmış ki 'işten çıkartılıyor?"

Gülben Ergen de, "15 senelik emek Sadece “eski eş” damgasıyla heba edildi. Hiç bir suçu olmayan Pınar Erbaş. Sadece kadın olmanın ağır darbesiyle işinden edildi. En kısa zamanda farklı bir ekranda, farklı bir mecrada Pınar Erbaş'ı işinin başında görmek istiyorum." dedi.

