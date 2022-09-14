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    Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

    Kenya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti büyükelçileri, Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
    • 14.09.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 16:24
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    Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya'nın Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo'yu kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Boiyo, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

    KKTC Büyükelçisi güven mektubu sundu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Büyükelçisi İsmet Korukoğlu'nu kabul etti.

    Kabulde, Büyükelçi Korukoğlu, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    Korukoğlu'nun bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

    Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu #1

    Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu #2

    Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu #3

    Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan a güven mektubu #4


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