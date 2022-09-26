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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün toplanacak

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün toplanacak

    Kabine toplantısında enflasyon ile mücadelenin yanı sıra taşeron işçilerin kadroya alınması, terörle mücadele ve Ege'deki Yunanistan gerilimi ele alınacak
    • 26.09.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 09:01
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    Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 22. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne katılmak üzere Özbekistan’da, ardından Birleşmiş Milletler 77’nci Genel Kurulu çalışmalarına katılmak üzere ABD’de yoğun diplomasi çalışmaları yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te Beştepe'de düzenlenecek Kabine toplantısına başkanlık edecek.

    1 Ekim’de başlayacak yeni yasama döneminde gündeme gelecek başlıkların konuşulacağı toplantıda, Ege'de Yunanistan'la yaşanan gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlar ile ekonomi başlıklarının da önde olması bekleniyor.

    BM’de Yunanistan’a yönelik sert ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda kabine üyeleri ile son durum hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

    Esir takası ve Mir Ödeme Sistemi toplantının gündeminde

    Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen esir takası süreci ile savaşı diplomasi ile sonlandırmaya yönelik çalışmaların ele alınacağı toplantıda, Rusya'nın 'Mir Ödeme sistemi' de gündeme getirilecek.

    Geçen cuma ekonomi kurmayları ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, toplantıda 'Mir Ödeme Sistemi' ve alternatifleri ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün toplanacak #1

    Taşeron işçilerin kadroya alınması görüşülecek

    Kabinenin gündeminde enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadelede var. Konu başlığı altında alınacak tedbirler görüşülecek. Ayrıca, kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya alınması çalışmaları da ele alınan konular arasında olacak.

    Dar gelirliye yönelik aile destek paketi için ilgili bakanlıkların çalışmalarının da değerlendirileceği toplantıda, EYT'deki son durumun da masaya yatırılmasın bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından Millete Sesleniş Konuşması yapacak.


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