46 ilde siber suçlara karşı operasyon: 171 şüpheli yakalandı

Haber Merkezi

Yurt genelinde suç örgütlerine ve yasa dışı yapılara karşı mücadele kararlılıkla sürüyor.

Güvenlik güçleri, fiziki alanların yanı sıra dijital mecralarda da suçlulara göz açtırmıyor.

Bu kapsamda; “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Hırsızlık, Bilişim Sistemlerine Girme” suçlarına yönelik 16 il merkezli operasyonlar düzenlendi.

171 ŞÜPHELİDEN 74'Ü TUTUKLANDI

Operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

5 gündür devam eden operasyonlarda; 171 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 74’ü tutuklanırken 15’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bu kabine döneminde Siber Suçlarla Mücadele kapsamında toplam 16 milyar 603 milyon TL’lik mal varlığına el kondu.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Şüphelilerin; sosyal medya platformları ve Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden “yüksek kazanç, düşük faizli kredi fırsatı ve ürün satışı” adı altında vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis sitelerine alt yapı sağlama, kumar oynatma ve para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis platformunda canlı destek olarak görev yapacak şahısları organize ettikleri, elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarının bayi/ofisleri üzerinden sistemlere yetkisiz erişerek sahte belge oluşturdukları ve vatandaşları mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

46 İLDE OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Osmaniye, Edirne, Yalova, Kilis, Batman, Isparta, Sivas, Ordu, Kütahya, Kayseri, Hatay, Kırşehir, Aksaray merkezli Kocaeli, Antalya, Yozgat, Samsun, Şanlıurfa, İzmir, Adana, Adıyaman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Giresun, Malatya, Mardin, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Balıkesir, Afyonkarahisar, Trabzon, Mersin, Denizli, Aydın, Konya, Çorum, Düzce, Elazığ ve Erzincan olmak üzere toplam 46 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

- Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık,

- Yasa Dışı Bahis,

- Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği,

- Bilişim Sistemine Girme Sistemi Engelleme Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme,

- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.