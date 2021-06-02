Bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak." dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplandı. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantısının gündeminde aşı tedariği ve aşılama planı vardı. Toplantının ardından Fahrettin Koca, açıklama yaptı.

Kademeli normalleşme döneminde vaka sayılarının yeniden yükselmemesi için gerekli tedbirlerin uygulanması gerektiğini belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:

"MASKELERİN YÜZÜMÜZÜ TERLETTİĞİ SON YAZ BU YAZ OLACAK"

"Kademeli normalleşme döneminin bir günde eski normale dönmek olmadığını, daha ağır bedeller ödememek için adım adım normal hayata dönme çabası göstereceğimiz günler olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Unutmayalım ki bundan sonra bireysel tedbirler çok daha önemli olacak. Kendi tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak.

Fahrettin Koca'dan bilim kurulu sonrası açıklama VİDEO

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"YAZ SONUNDA GÜZEL GÜNLERDEN BAHSEDECEĞİZ"

Salgının hastalık yükü kadar sosyal yükü altında da yorulduk. Aşı programının başarıyla ve planlandığı hali ile yürütülebilmesi halinde yaz ayları sonunda salgından değil daha güzel günlerden bahsedeceğimiz, salgını ülke gündeminden de bireysel gündemlerimizden de çıkaracağımız görünür oldu.

"AŞI SIRASI GELEN AŞISINI OLSUN"

Bunu başarıyla hayata geçirebilmek için sizden tek bir yeni talebim var: Lütfen aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını olsunlar. Yerli aşı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Aşı çalışmalarının son safhası olan Faz-3 insan deneyleri başlayacak olan TÜSEB desteği ile geliştirilen aşı adayımız çalışma ürünü olarak üretildi ve son testleri yapılmaktadır."

