21 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 43 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde suç ve suçlulara karşı güvenlik güçlerinin yürüttüğü kesintisiz operasyonlar aralıksız sürüyor.

Özellikle yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekelerine yönelik gerçekleştirilen baskınlarda, şüpheliler tek tek tespit edilerek adalet önüne çıkarılıyor.

Kamu düzenini bozmaya yönelik her türlü yasa dışı faaliyete karşı güvenlik birimleri, tavizsiz ve kararlı mücadelesini sürdürüyor.

43 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kamuoyuyla paylaştı.

5 ilde jandarma tarafından düzenlenen “yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık” operasyonlarında, hesaplarında 1 milyar TL işlem hacmi bulunan 43 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 8'i tutuklanırken 29’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli Gaziantep, Hatay, İzmir, İstanbul, Mersin, Bursa, Aydın, Kayseri, Kocaeli, Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Ordu, Isparta, Sakarya ve Sivas’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

- İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri,

- Sosyal medya platformları üzerinden sahte "elektrikli bisiklet, cep telefonu satışı ve yatırım danışmanlığı" ilanlar vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi ve şahıslar hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi.