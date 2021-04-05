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    5 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

    5 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 42 bin 551 yeni vaka tespit edilirken, 193 kişi de yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.04.2021 - 19:13
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 42 BİNİ AŞTI

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 42 bin 551 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 1706 semptomlu hasta belirlendi.

    193 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 25 bin 627 kişi sağlığına kavuşurken, 193 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 32 bini aştı.5 Nisan Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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