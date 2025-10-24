500 bin sosyal konut projesinin detayları belli oldu: Aile Yılı'na özel kontenjan ayrıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi...

Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutu TOKİ eliyle inşa eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinde edindiği inşa tecrübesini, 81 ili kapsayan yeni bir konut seferberliğine dönüştürüyor.

81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje kapsamında İstanbul’da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.

PROJE DETAYLARI BELLİ OLDU

Merakla beklenen proje Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulurken, başvurulara ilişkin detaylar belli oldu.

AİLE YILINA ÖZEL KONTENJAN

İstanbul’da 100 bin, Ankara’da 30 bin 780, İzmir’de 21 bin 520, Gaziantep’te 13 bin 940, Konya’da 13 bin 670, Şanlıurfa’da 13 bin 190, Bursa'da 13 bin, Diyarbakır’da 12 bin 170 konut için plan yapılırken Aile Yılı'na özel kontenjan da ayrıldı.

KALABALIK AİLELERE MÜJDE

Buna göre, proje kapsamında 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10 kontenjan ayrılacak.

BAKAN GÖKTAŞ PAYLAŞTI

Açıklanan tarihi projeye ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan da paylaşım geldi.

"AİLELERİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Göktaş şu ifadeleri kullandı: