Aile Yılı kapsamında verilen destekler: Sıralı tam liste

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, harekete geçti.

Ailelere her alanda kolaylıklar sağlanması için projeler devreye alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamındaki destekleri bizzat takip etti.

AİLE YILININ ÖNEMİ

Hedeflerinin toplumun tüm kesimlerinde "aile" konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Özdemir Göktaş, "Bunu yaparken de ailelere yönelik destek mekanizmalarını güçlendirmek, aile içi ilişkileri sağlam temellere oturtmak, özellikle genç kuşaklara aile olmanın değerini yeniden hatırlatmak ve geleceğe daha güçlü bir aile mirası bırakmaktır. 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan etmemizin temelinde bu hedefler vardır. Bu kapsamda tüm kurumlarımız, özellikle üniversitelerimiz seferber olmuş durumda. Bakanlığımızın koordinasyonunda, 2025 Aile Yılı kapsamında aile yapımızı ve değerlerimizi korumak için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ailelerin yüzünü güldüren projeleri mercek altına aldık.

EVLİLİK YARDIMI

- Her iki eş de 18-25 yaş aralığındaysa 2 yıl geri ödemesiz 250 bin lira, 26-29 yaş aralığındaysa 200 bin lira.

Evlilik yardımları sadece bununla sınırlı değil.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; halı, mobilya, züccaciye, beyaz eşya, giyim, düğün organizasyonu, kuaför, çiçekçilik ve gıda olmak üzere farklı sektörlerde değişen oranlarda ulusal ve yerel düzeyde toplam 1867 indirim anlaşması yaptı.

Bu kapsamda evlenecek gençler, indirimli olarak ev eşyalarını alıyor.

BAŞVURU PATLAMASI VAR

Aile ve Gençlik Fonu tarafından karşılanan bu desteklere ilgi oldukça yüksek.

163 bin kişi başvuru yaptı. 61 bin kişi evlilik kredisinden yararlanmaya hak kazandı.

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik öncesi ve sonrası için danışmanlık hizmetlerine de başladı.

Bu kapsamda 122 bin kişi eğitim ve danışmanlık aldı.

ÇOCUK YARDIMI

- İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira destek

- İkinci çocuk için her ay 1500 lira destek

- Üçüncü çocuk ve sonrakiler için her ay 5 bin lira destek

Söz konusu yardımlar, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar devam edecektir.

Yardımlar ailelere kriter gözetilmeksizin veriliyor. Herhangi bir şart bulunmamaktadır.

HAVADA, KARADA ULAŞIM DESTEKLERİ

Şehirler arası otobüslerde; aynı soyadına sahip, en az 2 en fazla 4 yolcunun seyahatinde yüzde 40 indirim sağlanıyor.

Tren seyahatlerinde en az 3 en fazla 11 bilet alınması durumunda yüzde 15 indirim uygulanıyor. Yeni evlenen çiftlerin tren seyahatlerindeki indirim oranı ise yüzde 50.

Türk Hava Yolları uçuşlarında aile üyelerine en az 3, en fazla 9 aile üyesi olmak şartıyla net ücret üzerinden yüzde 15 indirim uygulanıyor.

SİNEMALARDA HALK GÜNÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında, ailelere her pazartesi ve çarşamba günleri yüzde 40 indirim uygulanıyor.

TARIMDA AİLE DESTEĞİ

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan işbirliği ise kadınların yüzünü güldürüyor. Bu projede; yüzde 50 Hibeli Mikrokredi desteği, ücretsiz fidan desteği, tıbbi aromatik fidanlarda yüzde 80'e varan indirim desteği ile üretim yapan kadın ve çiftçilere destek sağlanıyor.