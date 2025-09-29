Esad sonrası ülkesine dönen Suriyeli sayısı 509 bini geçti

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine gönüllü geri dönüşlerine başladı.

Suriyeliler bir yandan ülkelerine kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken, bir yandan da Türkiye'den ve buradaki yaşantılarından kopmanın hüznünü yaşıyor.

"TÜRKİYE'DEN ÇOK MEMNUN KALDIK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, gönüllü geri dönüşlerin hızlandığını belirtti.

Yerlikaya'nın paylaşımında ülkesine dönüş yapan Suriyeliler'in "Türkiye'den çok memnun kaldık. Çünkü burada kaldık. Arkadaşımı bırakacağım için üzülüyorum. Şimdi bugün gideceğiz. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz." sözlerine yer verildi.

"509,3 BİN SURİYELİ KARDEŞİMİZ DAHA DÖNÜŞ YAPTI"

Paylaşımında 2016'dan bu yana ülkesine dönen Suriyelilerin sayısının 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştığını aktaran Yerlikaya, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Suriye'nin özgürleşmesinden sonra 509 bin 387 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine dönüş yaptı.



Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı.



8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 509 bin 387 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı.

"DÖNÜŞ YAPAN SURİYELİLERİN SAYISI 1,2 MİLYONA ULAŞTI"

2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştı. Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütmekte; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır.

"HÜZÜN VE SEVİNCİ BİR ARADA YAŞIYORLAR"

Ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönmek isteyen Suriyelilerin işlemlerini gerçekleştirdikleri en önemli merkezlerden birisi, Adana Sarıçam'daki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi.



Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz.

"TÜRKİYE'YE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan dönüş yapan Suriyeliler şu cümlelerle Türkiye'ye veda etti:

"Babam gitti, bize haber verdi; 'Gelin Suriye daha iyi' dedi. Yeni bir hayat kuracağız. Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Bize yardım etti, Allah razı olsun."

Suriyeli bir genç kız ise, şöyle konuştu:

"Türkiye çok güzel. Arkadaşlarım, öğretmenlerim oldu. Çok sevdim öğretmenimi. Türkiye'de her şey çok güzel."

"ALLAH RAZI OLSUN ERDOĞAN'DAN, DEVLETTEN"

Bir diğer ülkesine dönüş yapan Suriyeli ise Türkiye'den ayrılmanın hüznüyle teşekkürlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Memlekete gideceğim, Allah razı olsun. Yarın bir gün canım, kanım fedadır bu memlekete. Allah razı olsun, başka bir şey diyemeyeceğim."

Yine ülkesine dönen bir Suriye vatandaşı daha, minnettarlığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Allah razı olsun Erdoğan'dan, devletten. Savaş bitti çok şükür, Suriye'ye gideceğim. Annem, babam Suriye'de, yanlarına gideceğim."