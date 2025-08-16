56 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

AK Parti'ye katılımlar sürüyor.

Türk siyaseti hareketli günler geçirirken AK Parti, yeni katılımlarla daha da güçlenerek yoluna devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 24'üncü yaşını kutlayan AK Parti, yeni yaşında adeta gövde gösterisi yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere, farklı il ve partilerden tam 9 belediye başkanı, AK Parti saflarına geçti.

31 MART'TAN BU YANA YOĞUN KATILIM

Aralarında CHP’li, DEM’li, İyi Partili, Yeniden Refahlı, Saadet Partili, DEVA ve bağımsız birçok belediye başkanı 31 Mart seçimlerinden sonra tek tek AK Parti’ye geçti.

56 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden itibaren 24’ü Yeniden Refah, 14’ü bağımsız, 7'si CHP, 7'si İyi Parti, 1 Saadet Partisi, 1 DEM Parti, 1 DEVA Partisi, 1 bağımsız olmak üzere 56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı.

YEDİ BÖLGEDEN KATILIM

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre; AK Parti'ye geçişler sadece belirli bölgelerle sınırlı kalmadı.

AK Parti’ye şimdiye kadar Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elâzığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak’tan birçok belediye başkanı katıldı.