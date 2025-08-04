6 il merkezli dolandırıcılık operasyonu: 24 tutuklama

Yurt genelinde, suç ve suçlulara yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son bir haftada 6 ilde "nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemine girme ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 44 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"SON BİR HAFTADA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 44 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

6 il merkezli “nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve yasa dışı bahis” suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarımızda; hesaplarında 1 milyar TL’lik işlem hacmi bulunan 44 şüpheliyi yakaladık.

"ŞÜPHELİLERDEN 24'Ü TUTUKLANDI"

Şüphelilerden; 24’ü tutuklandı, 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



Şüphelilerin; sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "kripto borsasında para kazanma" ilanıyla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, sosyal medya platformları üzerinden sahte ürün satış ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirdikleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam yaptıkları tespit edildi.

"ŞÜPHELİLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

İstanbul, İzmir, Artvin, Kastamonu, Mersin ve Mardin merkezli Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Gaziantep, Manisa, Sakarya, Balıkesir, Tekirdağ, Muğla, Antalya, Adıyaman, Konya, Kütahya, Ağrı ve Batman’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve yasa dışı bahis suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"