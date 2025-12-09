6 ilde FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörle mücadele sürüyor...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, örgütün şirketler yapılanması ve bu şirketlerin faaliyetleri kapsamında terörizmin finansmanı eylemlerinin deşifre edilmesi amacıyla Ankara merkezli 6 ilde, 13 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

13 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Başsavcılığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şirketler yapılanması ve söz konusu şirketlerin faaliyetleri kapsamında terörizmin finansmanı eylemlerinin deşifre edilmesi amacıyla MASAK incelemesi, teknik ve fiziki takip sonucunda, yurt dışından temin edilen paraları yine yurtdışında faaliyette bulunan şirketler üzerinden, geçmiş tarihlerde haklarında adli işlem yapılan örgüt mensuplarına veya yakınlarına transfer ettiklerine dair deliller elde edilen 13 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde, 09.12.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlerin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.