6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 34 şüpheli yakalandı

Suç ve suçlularla mücadele, güvenlik güçlerinin kararlı ve kesintisiz operasyonlarıyla yurt genelinde hız kesmeden devam ediyor.

Özellikle yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi organize suç gruplarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, şüpheliler tek tek belirlenip adli mercilere teslim ediliyor.

Kamu düzenini tehdit eden her türlü yasa dışı faaliyete karşı tavizsiz bir duruş sergileniyor.

34 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyona dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

6 il merkezli “yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 2 milyar TL işlem hacmi bulunan 34 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 29'u tutuklanırken 5’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden sahte "motor, televizyon ve konteyner" ilanı adı altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "kripto borsasında para kazanma" gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırıcılık tespit edildi.

Uşak, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Yozgat ve Şanlıurfa merkezli Hatay, Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, Bitlis, Nevşehir, Sakarya, Mersin ve Bartın’da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin haklarında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.