6 Şubat depremlerinin 3. yılı: Hatay’da yıkımdan yeniden doğuşa değişimin kareleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay’da 24 bin 147 kişi hayatını kaybederken, 90 binden fazla bina yıkıldı. Afetin ardından kentte kayda alınan yıkım görüntüleri, üçüncü yılda aynı noktalar ve açılardan yeniden dronla görüntülendi.

Ortaya çıkan kareler, 2023’te enkaz haline gelen alanların yerinde yükselen yeni yapıları ve şehir genelinde yürütülen kapsamlı inşa çalışmalarını ortaya koydu.

ANTAKYA'DA YENİ BİR SİLÜET YÜKSELİYOR

Antakya ilçesinde Cumhuriyet Meydanı, Rüstem Tümer Paşa ve Atatürk caddeleri ile Asi Nehri kıyısındaki yerleşim alanlarında çok sayıda yeni binanın tamamlandığı veya yükseldiği görüldü. Görüntüler, kent merkezinin yeniden şekillendiğini ortaya koydu.

TARİHİ YAPILAR, ASLINA UYGUN YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Dron kayıtlarında, Cumhuriyet Meydanı önünde yer alan ve restorasyon çalışmalarıyla yeniden hizmete açılan tarihi Meclis binası da yer aldı. Depremde tamamen yıkılan Anadolu’nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi’nin aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen hali de görüntülere yansıdı.

KURTULUŞ CADDESİ YENİDEN AYDINLANDI

Depremlerde en ağır hasarın yaşandığı ve 5 Şubat 2023’te ışıkları sönen Kurtuluş Caddesi’nde yaşanan değişim de havadan görüntülendi. Cadde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Aralık 2025’te yeniden aydınlatma düğmesine basmasıyla üç yıl sonra tekrar ışıklarına kavuşmuştu.

YARIKLAR ONARILDI, YOLLAR YENİDEN AÇILDI

Deprem sabahı derin yarıkların oluştuğu Antakya–Reyhanlı kara yolunun Demirköprü mevkisi, üç yıl sonra yenilenmiş ve ulaşıma uygun haliyle kayda alındı. Görüntüler, altyapı çalışmalarında gelinen aşamayı net biçimde ortaya koydu.

"YIKIMIN SİMGESİ" ALANLARDA YENİ YAŞAM ALANLARI

Afette 526 kişinin yaşamını yitirdiği ve kentin yıkım sembollerinden biri haline gelen “600 Evler Sitesi”nin bulunduğu alanda yapılan yeni yerleşim alanları da dron görüntülerinde yer aldı. Bölgenin tamamen değişen çehresi dikkat çekti.

SAHİL BANDI SOSYAL YAŞAMA KAZANDIRILDI

Depremlerle yaklaşık 80 santimetre çökmenin meydana geldiği İskenderun sahil bandı da yenilenen haliyle görüntülendi. Üç yıl arayla kaydedilen görüntüler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen sahil bandının sosyal donatılarla yeniden canlandırıldığını gösterdi.

"HATAY, ANKA KUŞU GİBİ KÜLLERİNDEN DOĞDU"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin en ağır sonuçlarının Hatay’da yaşandığını belirtti. Kent genelinde yoğun bir yeniden inşa süreci yürütüldüğünü vurgulayan Masatlı, şu ifadeleri kullandı: