CHP'li Lal Denizli'den Cumhur İttifakı'na hakaret

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'li Çeşme Belediyesi başkanlığında yapılan şubat ayı belediye meclis toplantısında, dikkat çeken anlar yaşandı.

Alaçatı'da bulunan 17 dönümlük arazinin belediye iştiraki Alataş A.Ş.'ye 2,5 milyar TL bedelle devredilmesi tartışmaya açıldı.

Belediye Başkanı Lal Denizli ile Cumhur İttifakı'nı temsil eden meclis üyeleri arasında yaşanan diyaloglar ise tansiyonu yükseltti.

"BİLMEK EN DOĞAL HAKKIMIZ"

MHP Grup Başkan Vekili Hakan Çalı, söz konusu taşınmazın bedelinin belediyenin yıllık bütçesine denk geldiğini belirterek, devir öncesinde proje detaylarının açıklanması gerektiğini söyledi.

Çalı, "Bu kadar değerli bir alan devrediliyorsa neden devredildiğini bilmek bizim en doğal hakkımız." ifadelerini kullandı.

"RANT" İDDİALARI

Cumhur İttifakı grubu ise süreçle ilgili "rant" iddialarını gündeme taşıdı.

Tansiyonun yükseldiği toplantıda, Lal Denizli'nin Cumhur İttifakı grubuna yönelik sözleri gündeme oturdu.

"SİZE SÖZ HAKKI VERMEM BİLE ÖDÜL"

Denizli, "Değil fikir almak, size söz hakkı vermem bile büyük bir ödül. Ülkede ne ekonomi ne yatırım alanında sizin zihniyetinizden akıl alacak değilim.

"MİLLET CHP'Lİ BELEDİYELERE SIĞINDI"

Bizim yönettiğimiz kentlerin nasıl şeffaf olduğu ortada. İnsanlar sizin 23 yıllık zulmünüzden kaçıp CHP'li belediyelere sığındı. Değil fikir almak size söz hakkı vermem bile büyük bir ödül." diyerek hakaretlerde bulundu.