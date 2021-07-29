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Kütahya'da orman yangını çıktı
Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
- AA
- 29.07.2021 - 14:37
- Güncelleme : 29.07.2021 - 14:38
Kütahya'nın Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
BİR YANGIN DA KÜTAHYA'DA MEYDANA GELDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.