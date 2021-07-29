Euro
10.0994
-0.37%
Dolar
8.4914
-0.66%
Altın
498.41
0.33%
Borsa
1.387
1.91%
Bitcoin
337.421
-2.46%
EXEN Coin
24.66
-1.47%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C

    Kütahya'da orman yangını çıktı

    Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
    • AA
    • 29.07.2021 - 14:37
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 14:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kütahya'da orman yangını çıktı

    Kütahya'nın Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    BİR YANGIN DA KÜTAHYA'DA MEYDANA GELDİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

    Kütahya'da orman yangını

    ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

    Kütahya da orman yangını çıktı #1

    Kütahya da orman yangını çıktı #2

    Kütahya da orman yangını çıktı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir