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    ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

    ABD Donanması'na ait, 'USS Ross' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne yol almak üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
    • DHA
    • 26.06.2021 - 11:36
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    ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

    Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 09.45'te giriş yapan, ABD Donanması'na ait, 'USS Ross’ adlı savaş gemisi, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

    Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ABD savaş gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu’nu dönerek, Marmara Denizi’ne yol aldı.

    SAHİL GÜVENLİK EŞLİK ETTİ

    ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi.

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