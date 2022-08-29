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    Benzine indirim geliyor

    Benzine indirim geliyor

    Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,05 TL indirim bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 29.08.2022 - 10:53
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    Döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, pompaya zam olarak yansımıştı.

    Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

    Art arda gelen zamlar sonrasında benzine fiyat indirimi geliyor.

    Benzine indirim yolda

    Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,05 TL indirim bekleniyor.

    Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

    Litresi 20 liraya kadar inecek

    Öte yandan 30 Ağustos Salı gününden itibaren ise beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde benzinin litresi, 21 liranın altına düşerek 20 liraya kadar inecek.

    İndirimin ardından oluşacak benzin fiyatları ise şöyle;

    3 büyükşehirde güncel fiyatlar

    Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 20,14 TL’ye, Ankara’da 20,26 TL’ye İzmir’de ise 20,27 TL’ye inecek.

    İstanbul: 20,14 TL

    Ankara: 20,26 TL

    İzmir: 20,27 TL

    Benzine indirim geliyor #1


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