6'lı masanın 3 ortağı, Kılıçdaroğlu'nun seccadeli fotoğrafının ardından sessizliğe büründü Katıldığı iftar programında seccadeye ayakkabılarıyla bastığı görülen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tepkilerin karşısında açıklamalar yaparken, Millet İttifakı'ndaki 3 isimden beklediği desteği göremedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından, pusulada da adının yer almasıyla çalışmalarını hızlandıran Kılıçdaroğlu, şu sıralar siyaset arenasında tepki çeken isim oldu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir iftar programına katılan Kılıçdaroğlu, burada çektirdiği bir fotoğraf karesinin ardından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Söz konusu fotoğrafta, Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabılarıyla basması dikkat çekti.

Bunun üzerine fotoğrafın sosyal medyada kısa sürede gündem olmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü.

Müslümanlara adeta hakaret değeri taşıyan fotoğraf, siyasi gündemin de odağı oldu.

CHP ise tepkilerin karşısında kalabalığı bahane ederek, "Seccadeyi fark edemedik" açıklamasında bulundu.

"Üzgünüm"

Ardından sessizliğini bozan CHP Lideri de sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum.

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6'lı masanın 3 ortağı sessiz

Fotoğraf ve açıklamalar gündemdeki yerini korurken, Kemal Kılıçdaroğlu adayı olduğu Millet İttifakı'ndaki 3 isimden beklediği desteği göremedi.

Seccade fotoğrafına ilişkin yorum yapmayan liderlerin, sessizliğe bürünmesi dikkat çekti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tepkilerin odağındaki Kılıçdaroğlu'nu adeta yalnız bıraktı.

İlk destek İyi Parti'den

İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerde serili olan seccadeye basmanın günah olmadığını belirtti.

Özkan, şu ifadeleri kullandı:

Namaz kılarken seccade, kıldıktan sonra halıdır. Kutsaliyeti yoktur. Günahı da yoktur. Ma'un Suresi'ni okumanızı tavsiye ederim. Gayri ihtiyari olmuş üzüntülerini bildirmişler. Buradan siyaset gayri ahlakidir.

İnce'den 'seccadeye basmak günah değil' yorumu

Akılalmaz fotoğrafın ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den yorum geldi.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, olayı bir dini bilgine danıştığını aktardı.

Parti lideri edindiği bilgiye göre seccadeye basmanın bir günahının olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı: