7 ilde 7 organize suç örgütüne operasyon: 78 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Emniyet güçleri, vatandaşların güvenliği ve huzuru için çetelere karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yürütülen son operasyonla ilgili detayları kamuoyuna aktardı.

78 ŞÜPHELİ YAKALANDI

7 il merkezli 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 78 şüpheli yakalandı.

Yakalananlardan 46’sı tutuklanırken 27'si için adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yaklaşık değeri 1 milyar 40 milyon TL olan mal varlığına tedbir kararı uygulandı.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Muğla'da; göçmen kaçakçılığı suçunu organize şekilde işledikleri, Kırklareli'de; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri üzerinden usulsüz rapor aldırarak haksız kazanç elde ettikleri, Kahramanmaraş'ta; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman'da; zor durumdaki vatandaşlarımıza yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçunu işleyen şüphelilere ait yaklaşık değeri 1 Milyar 40 Milyon TL olan; 7 adet işyeri, 1 adet dükkan, 6 adet konut, 4 adet araç ve 1 adet arsa için tedbir kararı uygulandı.