İstanbul için yeni bir kar uyarısı daha verildi

İstanbullu kar yağışına hasret...

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre cumartesi günü İstanbul’da havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, genel olarak yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği bildirildi. Cumartesi günü en düşük hava sıcaklığının 3, en yüksek sıcaklığın ise 6 derece olmasının beklendiği kaydedildi.

PAZAR SABAHINA DİKKAT

Açıklamaya göre pazar günü de havanın parçalı ve çok bulutlu seyredeceği, il genelinde karla karışık yağmurun etkili olacağı, yüksek kesimler ile kuzey ilçelerde yağışın kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Pazar günü sıcaklıkların en düşük 3, en yüksek 5 derece civarında olması bekleniyor.

Kentte özellikle yüksek kesimler ve kuzey ilçelerde kısa süreli kar örtüsü oluşabileceği değerlendirilirken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren düşeceği belirtildi.

Ayrıca rüzgarın kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesinin beklendiği ifade edilerek, vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

BİR UYARI DA AKOM'DAN GELDİ

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla düşüşe geçeceği, cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısından sonra ise kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın, cumartesiden itibaren pazara kadar kuzey yönlerden yer yer saatte 20 ila 50 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Cumartesi günü bölgede beklenen aralıklı ve yerel yağışların pazar sabahından itibaren karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Pazar akşamından sonra sıcaklıkların 2 derece ve altına düşmesiyle birlikte yağışların aralıklarla yerel kuvvetli kar sağanağına dönüşebileceği öngörülüyor.

PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN KAR İHTİMALİ DÜŞÜK

Yağışların pazartesi günü akşam saatleri itibarıyla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Pazar gecesi ile pazartesi sabahı olası soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle kara, hava ve deniz yolu ulaşımında aksamalar yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili birimlerin tedbirli olması gerekiyor.