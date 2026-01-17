Terörist elebaşı Mazlum Abdi duyurdu: YPG Halep'ten çekiliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusu, YPG/SDG’ye yönelik operasyon başlattığını açıkladı.

Ordu, Fırat Nehri’nin batısında yer alan ve YPG/SDG’nin kontrolündeki Deyr Hafir beldesinde örgütün konuşlandığı noktaların haritasını paylaşarak sivillere bu bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

"SABAH SAAT 7.00'DE GÜÇLERİMİZİ ÇEKMEYE KARAR VERDİK"

Öte yandan elebaşı Mazlum Abdi, terör örgütü SDG’nin Halep'in doğusundan çekilme kararı aldığını duyurdu.

Abdi, açıklamasında şöyle dedi:

“Dost ülkeler ve arabulucuların çağrıları üzerine ve entegrasyon sürecini tamamlama ve 10 Mart anlaşmasının şartlarına uyma konusundaki iyi niyetimizi göstermek amacıyla, son iki gündür saldırı altında olan Halep'in doğusundaki mevcut temas hatlarından yarın sabah saat 7.00'de güçlerimizi çekmeye ve onları Fırat'ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlandırmaya karar verdik.”

Bu çağrının ardından Deyr Hafir-Meskene hattında belirlenen bazı hedefleri ateş altına alındı.

SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/SDG’NİN FIRAT’IN BATISINDAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG’nin Fırat Nehri’nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüm personel ve askeri teçhizatın Fırat’ın doğusuna çekilme sürecinin tamamlanmasının yakından takip edileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu adımın, ilgili bölgelerin güvenliğinin sağlanması ve devlet egemenliğinin yeniden tesis edilmesi amacıyla Suriye ordusu birliklerinin bu bölgelere konuşlandırılmasıyla eş zamanlı yürütüleceği ifade edildi.

Bu sürecin, bölge halkının evlerine ve köylerine güvenli ve hızlı şekilde geri dönüşünü kolaylaştıracağı, aynı zamanda devlet kurumlarının yeniden faaliyete geçirilmesinin önünü açacağı vurgulandı.

SURİYE ORDUSU OPERASYONU DUYURDU

Deyr Hafir hattındaki AA ekibinin bildirdiğine göre Suriye ordusu, Deyr Hafir-Meskene hattında YPG/SDG'ye ait bazı hedefleri vurdu.

Hedefler, topçu, çoklu roketatar ve uçaksavarlarla ateş altına aalındı.

Bölgedeki AA muhabiri, TSİ 22.00'de başlayan atışların devam ettiğini, orduya ait zırhlı araçların Deyr Hafir girişine yöneldiğini, terör örgütünün de karşılık verdiğini bildirdi.

Suriye ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Deyr Hafir'de terör örgütü YPG/SDG'ye karşı operasyonların başladığı duyuruldu.

Operasyonlar kapsamında Deyr Hafir'de terör örgütü PKK, YPG/SDG ve onlarla ittifak halindeki devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarının mevzilerinin hedef alındığı belirtildi.

Hedef alınan terör noktalarının Halep ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine başta kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) olmak üzere saldırı düzenlemek için kullanıldığı kaydedildi.

PKK ELEBAŞI TABKA’YA GELDİ

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, Suriye ordusunu kaynak gösterdiği haberinde, terör örgütü PKK elebaşlarından "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in Fırat'ın batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgal ettiği bölgedeki Tabka kentine geldiğini belirtti.

Terörist elebaşı Hüseyin'in "YPG/SDG'li teröristleri Suriye halkı ve ordusuna yönelik saldırılarda yönettiği" kaydedilen haberde, terörist Mihraç Ural'ın da aynı kente geldiği ve örgüte katıldığı vurgulandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013’te düzenlenen ve 52 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırının sanığı terörist Ural, devrik Beşşar Esed rejiminin bir kısım milis güçlerini komuta ettiği dönemde sivillere yönelik katliamlarıyla biliniyordu.

Ural'ın adı ayrıca, 3 Mayıs 2013'te, Suriye'nin Tartus kentinde Sünnilerin yaşadığı Banyas ve Beyda köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 kişiyi öldürdüğü katliamda da geçti.

HEDEF ALINACAK NOKTALARIN HARİTASI PAYLAŞILDI

Sivillere, Suriye ordusunun Deyr Hafir'e olası operasyonunda hedef alınması beklenen bu noktalardan uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.

Terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonun sinyali geldi. Ordudan basına gönderilen yazılı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Deyr Hafir beldesinde yer alan 4 ayrı noktanın haritaları paylaşıldı.

Terör örgütü PKK ve YPG/SDG'nin yanı sıra devrik Beşşar Esed rejimi mensuplarının haritalarda işaretlenen noktalarda yuvalandıkları belirtildi.

Bu noktaların terör örgütlerince Halep kenti ve doğusunda yer alan yerlerdeki sivil yerleşimlere başta kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) olmak üzere saldırı düzenlenmek için fırlatma noktası olarak kullanıldığı ifade edildi.