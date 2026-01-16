Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması...

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş gelişmeyi son dakika olarak duyurmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ümit Karan hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüpheli Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan isimler arasında eski futbolcu Ümit Karan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından şüpheli Karan, ‘uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan Karan için tutuklama kararı verildi.

Karan ile beraber soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişinin daha tutuklandığı belirtildi.

TUTUKLANANLARIN TAM LİSTESİ

Soruşturmada gözaltına alınıp, tutuklananların listesi şu şekilde:

Ümit Karan

Timuçin Ünal

Ahmet Şaşmaz

Deniz Berk Cengiz

Emre Yalçın

Gökhan gümüş

Gökmen Gürdeğir

Melis sabah

Nuray istek

Emircan Şahin

Murat dönmez

Orhan Aydın

Hakan tunçbilek

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında 26 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Bebek Otel’in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım ile otelin genel müdürü Arif Altunbulak da bulunuyor.

Ayrıca Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit’in de tutuklu isimler arasında. Mahkeme son olarak bu kişilerin mal varlıklarına el koydu.

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe), Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü’nün sonuçları ise negatif olarak kayda geçti.