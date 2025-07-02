7 ilde uyuşturucu operasyonu: 30 zehir taciri yakalandı

Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürüyor.

Güvenlik güçleri, yurt genelinde zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyona dair bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

30 ŞÜPHELİ ZEHİR TACİRİ YAKALANDI

Adana merkezli 7 ilde elebaşılığını Ş.I.'nın (yurt dışı firar) yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 825 kilogram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli zehir taciri yakalandı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Hakkari, Hatay, İstanbul, Van, Diyarbakır ve Mersin'de 38 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.