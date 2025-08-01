70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde uyuşturucuya ve zehir tacirlerine karşı amansız mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Emniyet güçleri, vatandaşların hayatını tehlikeye atan şüphelilere göz açtırmıyor.

Son operasyona dair detayları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

940 ŞÜPHELİ YAKALANDI

70 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarda, 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 940 şüpheli yakalandı.

70 İLDE OPERASYON

Gaziantep, Ankara, İzmir, Konya, Adana, Samsun, Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Antalya, Bursa, Manisa, Muğla, Sivas, Hatay, Kayseri, Balıkesir, Kırklareli, Aksaray, Diyarbakır, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Batman, Elazığ, Kocaeli, Malatya, Sakarya, Aydın, Kilis, Osmaniye, Yalova, Düzce, Denizli, Afyonkarahisar, Çorum, Yozgat, Çanakkale, Karaman, Zonguldak, Trabzon, Nevşehir, Tokat, Eskişehir, Ordu, Adıyaman, Giresun, Mardin, Van, Amasya, Bingöl, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Erzurum, Ağrı, Bilecik, Bolu, Edirne, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Rize, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Uşak'ta 1.420 ekip, 3 bin 550 personel, 13 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.