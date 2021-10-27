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    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

    Bakan Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak olan Bilim Kurulu'nda, salgındaki son gelişmeler ele alınacak.
    • İHA
    • 27.10.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 09:25
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    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

    Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de toplanacak.

    ALINAN SON KARARLAR

    Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısının ardından  koronavirüsle mücadele kapsamında aşı ile ilgili yazılı açıklama yapan Bakan Koca, "Aşı programımızda birçok vatandaşımız aşı olmuş olmasına rağmen bir yavaşlama dikkat çekmektedir. Aşı tam aşılı hale gelmeden çok sınırlı koruma sağlıyor. Hele toplum bağışıklığı elde edilmeden ne kadar emek versek de yayılım devam ediyor. Aşılanma oranının yüksek olması aşı olmayanları korumuyor. Hiçbirimiz nasılsa başkaları aşı oldu ben olmasam da olur düşüncesinde olmamalı." ifadelerini kullandı.

    "BİLİM HEYETİ AŞI SONUÇLARINI DEĞERLENDİRİYOR"

    Milli aşı Turkovac ile ilgili çağrıda bulunan Fahrettin Koca, "Bir çağrım da yerli aşımız Turkovac için. Aşımızın geliştirilmesinin her safhasında bağımsız bir bilim heyeti aşı çalışmasının sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki aşamaya geçmesine izin vermektedir. Bilimsel çalışmaların bağımsız bilim insanlarımızca değerlendirildiğinden ve güvence altına alındığından emin olunuz." dedi.

    "OKULLARIN KAPANMASI ASLA GÜNDEMDE OLMAYACAK"

    Okulların kapatılıp kapatılmayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde eğitimin kesinlikle yüz yüze devam edeceğini belirten Sağlık Bakanı, "En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz." dedi.

    BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

    Bakan Koca, bugün gerçekleşecek olan toplantının ardından, 18.30'da YouTube aracılığıyla açıklama yapacak.

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor #1

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