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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü. Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada tahıl koridoru anlaşması ele alındığı ifade edildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 13:09
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Gorbaçov'un ölümü nedenle taziye dileklerini iletti.

    İki ülke arasındaki çok yönlü iş birliği ele alındı

    5 Ağustos'ta Soçi'de gerçekleştirilen görüşmelerde varılan anlaşmalar kapsamında Rusya ve Türkiye arasındaki çok yönlü işbirliğinin daha da geliştirilmesi konuları ele alındı.

    Enerji sektöründe ortak stratejik projelerin teşviki de dahil olmak üzere ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme hedefi teyit edildi.

    Ukrayna ve tahıl anlaşması da görüşüldü

    Görüşmede, Ukrayna'daki duruma da değinildi.

    Erdoğan, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik IAEA misyonunu organize etmedeki yapıcı rolüne dikkat çekti.

    22 Temmuz'da İstanbul'da Erdoğan'ın arabuluculuğunda imzalanan "tahıl anlaşmasının" uygulanma süreci değerlendirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin le görüştü #1


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