73 ilde uyuşturucu operasyonu: Bin 695 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda, 479 kilogram uyuşturucu madde ile 783 bin 80 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Operasyon kapsamında bin 695 şüpheli yakalandı.