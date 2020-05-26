Brezilya'da korona bilançosu ağırlaşıyor: 23 bin 473 ölüm

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 807 artarak 23 bin 473'e yükseldi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı son 24 saatte 807 artarak 23 bin 473'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 11 bin 687 artışla 374 bin 898'e ulaştı.

AMERİKA'NIN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA

Koronavirüs vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyaya da ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke konumunda bulunuyor.