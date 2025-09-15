77. Primetime Emmy Ödülleri'nde Yahudi aktrist Einbinder'dan 'Filistin'e özgürlük' çağrısı

ABD'de 77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerini buldu.

Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle 'Televizyonun Oscarları' olarak nitelendirilen 77. Primetime Emmy Ödülleri, sahiplerine teslim edildi.

TÖRENDE GAZZE DE UNUTULMADI

Ödül töreninde Netflix yapımı 'Adolescence' ile Apple TV yapımı 'The Studio' dizileri, birçok dalda ödül alarak geceye damgasını vurdu.

Törene katılan birçok ünlü oyuncu, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK"

Törende 'Hacks' adlı dizideki rolüyle yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan Yahudi aktrist Hannah Einbinder'ın konuşması dikkat çekti.

Einbinder, sahnede ödülünü alırken ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına da tepki gösterdiği konuşmasını, "Filistin'e özgürlük. Kahrolsun ICE (ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza)." sözleriyle tamamladı.

"BİZİM DİNİMİZ BU DEVLETTEN AYRIDIR"

Ödülünü aldıktan sonra salonun dışında konuyla ilgili bir açıklama yapan Einbinder, "Bir Yahudi olarak, Yahudilerin İsrail devletinden ayrı olduğunu dile getirmek benim yükümlülüğüm. Bizim dinimiz ve kültürümüz, bu tür etnik-milliyetçi devletten gerçekten ayrıdır." ifadelerini kullandı.

"SOYKIRIM YAPAN İSRAİL'E TEPKİ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yakasında, Gazze'de ateşkes çağrısıyla bir araya gelen çok sayıda sinema sanatçısının katıldığı 'Artist4Ceasefire' hareketinin broşunu da takan ünlü aktrist, Gazze'deki Filistinlilere yardım etmek için orada bulunan arkadaşları olduğunu ve yaşananların kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Einbinder, İsrail'in uyguladığı soykırıma suç ortağı olan kurumlara tepki göstermeye devam edeceklerini ve bunun bir parçası olmaktan mutlu olduğunu vurguladı.

JAVIER BARDEM DE SESSİZ KALMADI

Oscar ödüllü İspanyol sinema oyuncusu Javier Bardem, ödül törenine Filistin mücadelesinin sembolü haline gelen, siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil renklerdeki örtüyü takarak katıldı.

"BU SOYKIRIMI DESTEKLEYEN PROJELERDE ÇALIŞMAYACAĞIM"

Bardem, The Hollywood Reporter dergisine verdiği demeçte, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı destekleyen veya meşrulaştıran herhangi bir filmde veya televizyon şirketinde çalışmayacağını belirterek, "Bu kadar basit. Bu sektörde ya da başka herhangi bir sektörde bunu yapmamalıyız." dedi.

İsrail'e ticari ve diplomatik yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunan Bardem, "Özgür Filistin" ifadesini kullandı.

"DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY BARIŞ"

ABD'li komedyen ve oyuncu Megan Stalter da törene üzerinde 'Ateşkes' yazan bir çanta ile katıldı.

Bir platformda sesini duyurmanın önemine dikkati çeken Stalter, "Dünyadaki en önemli şey barışa sahip olmak." ifadesini kullandı.

Stalter, dünyada yaşananlar hakkında konuşmanın kıyafet tercihlerinden daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Bir şey söylemeden duramam ve bu, büyük bir gece elbisesi giymiş olsam da kot pantolon giymiş olsam da, bu bana görünüşümden daha önemli gibi geliyor. Gerçekten korkunç olan şeyler hakkında konuşmak çok önemli." diye konuştu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Törende 'En İyi Drama Dizisi' ödülüne 'The Pitt' sahip olurken, 'En İyi Komedi Dizisi' ödülünü de 'The Studio' aldı.

The Studio oyuncularından Seth Rogen 'En İyi Erkek Komedi Oyuncusu' ödülünü kazanırken, Hacks dizisi oyuncularından Jean Smart ise 'En İyi Kadın Komedi Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

Toplam 13 ödül kazanan The Studio, tek sezonda en fazla ödül kazanan komedi dizisi olarak kayıtlara geçti.

The Pitt dizisi oyuncularından Noah Wyle 'En İyi Erkek Drama Oyuncusu' ödülüne layık görülürken, Katherine LaNasa da 'En İyi Yardımcı Erkek Drama Oyuncusu' ödülünü eve götürdü.

'En İyi Kadın Drama Oyuncusu' ödülünü ise Severance dizisindeki rolüyle Britt Lower aldı.

ADOLESCENCE VE OYUNCULARI GECEYE DAMGASINI VURDU

Ayrıca, geceye damgasını vuran ve birçok ödül alan 'Adolescence' dizisinin oyuncularından Erin Doherty 'En İyi Yardımcı Kadın Mini Dizi Oyuncusu' ödülünü kazanırken, Owen Cooper da 'En İyi Yardımcı Erkek Mini Dizi Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

Dizide Philip Barantini, 'En İyi Mini Dizi Yönetmeni' ödülünün sahibi olurken, senarist Jack Thorne ve Stephen Graham da 'En İyi Mini Dizi Senaryosu' ödülünü aldı.