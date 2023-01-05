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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Tahıl Koridoru ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 17:29
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 17:51
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile görüştü

    Türkiye, dış politikada attığı adımlarla birçok krizin çözümünde öncü rol oynamaya devam ediyor.

    Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin'in ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Tahıl Koridoru  başta olmak üzere Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaş ele alındı.

    Tahıl Koridoru ele alındı

    Görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardım ve enerji konusunda sağladığı destek ile Tahıl Koridoru'ndaki gelişmeler ele alındı.

    Türkiye'nin barış için rol üstlenmeye hazır olduğu vurgulandı

    Erdoğan görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

    Esir değişimi konusu görüşüldü

    Esir değişimi konusundaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda yürütülen süreci hızlandırmak için de diplomatik katkı sağlayabileceklerini dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile görüştü #1


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