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Haber Merkezi

Güvenlik güçlerinin suç ve suçlunun önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor...

Bu kapsamda, siber suçlara karşı yürütülen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Güvenlik güçlerinin titiz çalışmasıyla 68 ilde düzenlenen operasyonlarda, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve bilişim sistemlerine izinsiz giriş yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

169 GÖZALTI

Operasyonlarda, bu suçlara karıştığı tespit edilen 169 şüpheli yakaladı. Şahıslardan 20'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Başarılı operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X platformu üzerindeki hesabından duyurdu.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler aldı:

“Siber Suçlarla Mücadele Kapsamında 169 Şüpheli Yakalandı”

8 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim Sistemlerine Girme” suçlarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 169 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 20’si Tutuklandı. 43’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

BİRÇOK SUÇA KARIŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Yakalanan şüphelilerin; Sosyal medya platformları üzerinden “düşük faizli kredi, yüksek kazanç vaadiyle yatırım" temalarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu,

Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettiği,

Sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini sattığı tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; Afyonkarahisar, Yalova, İstanbul, Uşak, Aksaray, Diyarbakır, Sakarya, Sivas merkezli Gaziantep, Batman, Siirt, Şırnak, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Tekirdağ, Adıyaman, Hatay, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Giresun, Kırıkkale, Muğla, Trabzon, Ağrı, Balıkesir, Bartın, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Mersin, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Zonguldak, Samsun, Tokat, Tunceli, Amasya, Ardahan, Artvin, Yozgat, Bilecik, Bolu, Çorum, Denizli, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kırşehir, Osmaniye, Malatya, Mardin, Nevşehir, Aydın, Bingöl, Bitlis, Düzce, Elazığ, Iğdır, Kastamonu ve Van olmak üzere toplam 68 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemlerine Girme ve Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucu; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Tanımadığınız kişilere para göndermeyelim, kolay kazanç vaad eden tekliflere aldanmayalım. Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır."