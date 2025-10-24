81 ilde 500 bin konut projesinde ödeme planı belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye tarihi bir konut projesini başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni'ne katıldı.

81 ilde 500 bin konut yapılacak projenin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağırlık İstanbul, İzmir ve Ankara'da olmak üzere hangi şehirde kaç konut yapılacağını, kimlerin bu projeden yararlanabileceğini sıraladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödeme planlarına ilişkin de bilgi verdi.

"TAKSİTLER 6 BİN 500 TL'DEN BAŞLAYACAK"

İstanbul dışındaki 55 metrekarelik 1+1 dairenin fiyat ve ödeme planını örnek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Burada yüzyılın konut projesindeki yeni evlerimizin fiyatlarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. 500 bin sosyal konut projesindeki evlerimiz ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek.

YÜZDE 10 PEŞİNAT 240 AY VADE

Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Yani vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak.

Böylelikle son dönemde olağan dışı artan kira fiyatlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturacağız. Aynı zamanda döngüsel sosyal konut modeliyle her yıl daha fazla sayıda vatandaşımızın uygun şartlarda konuta erişiminin önünü açacağız."

İSTANBUL DIŞI ÖDEME PLANI

Ödeme planı illere, metrekareye ve oda sayısına göre de değişiklik gösterecek.

İşte İstanbul ve Anadolu'da yapılacak konutların ödeme planı:

*İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

*İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

*İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

*İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.