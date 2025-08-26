81 ilde modern sığınaklar inşa edilecek

Ortadoğu’da yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye’de mevcut sığınak altyapısı masaya yatırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ülke genelinde kapsamlı bir planlama başlattı.

NÜKLEER TEHDİDE KARŞI MODERN SIĞINAKLAR İNŞA EDİLECEK

Kabine toplantılarında ele alınan çalışmada, mevcut sığınakların yetersiz olduğu vurgulandı.

Yeni yapılacak sığınaklar; savaş, afet ve nükleer sızıntı gibi olağanüstü durumlarda halkın güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

İSRAİL, JAPONYA VE İSVİÇRE ÖRNEK ALINDI

Hazırlanan projede dünyadaki örnekler incelendi. Özellikle İsrail, Japonya ve İsviçre’nin sığınak sistemleri Türkiye için model olarak gösterildi.

İNŞAATLAR BAŞLADI

Edinilen bilgilere göre, Ankara başta olmak üzere bazı şehirlerde sığınakların yapımına başlanıldı. Dayanıklı yapılar olarak planlanan sığınaklar, kriz anlarında hızlı erişim sağlayacak. Böylece her bölgede vatandaşların güvenliği artırılacak.

YÖNETMELİK VAR, UYGULAMA EKSİK

Türkiye’de sığınak zorunluluğu yeni bir uygulama değil. 1987’de yürürlüğe giren Sığınak Yönetmeliği, belirli büyüklükteki binalarda sığınak yapılmasını mecbur kılıyor. Ancak uygulamada bu alanların çoğu ya otopark ya da depo olarak kullanılıyor.

TARİHİ SIĞINAKLAR YETERSİZ

Türkiye’de halka açık ve aktif kullanılan modern bir sığınak neredeyse bulunmuyor. Bazı devlet kurumlarında ya da tarihi yapılarda yer alan sığınaklar ise yalnızca sınırlı kişilere hizmet veriyor.

Ankara Kalesi’nin altında bulunan, II. Dünya Savaşı döneminden kalma sığınak buna örnek gösteriliyor. Ancak bu yapılar, günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak donanımdan uzak ve yalnızca sembolik değer taşıyor.

TOPLANMA ALANI İLE SIĞINAK KARIŞTIRILIYOR

Kamuoyunda sıkça karıştırılan bir diğer konu da AFAD’ın belirlediği toplanma alanları. Bu bölgeler, afet sonrası vatandaşların bir araya gelmesi ve organizasyonun sağlanması için planlanıyor. Ancak savaş, bombardıman ya da benzeri durumlar için koruma işlevi bulunmuyor.