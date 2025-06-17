KKTC'de siren ve sığınak kullanımı tatbikatı yapılacak

AA

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalardan dolayı yazılı bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.

KKTC’DE 268 SIĞINAK HAZIR: SİVİL SAVUNMA TATBİKATI YOLDA

Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, KKTC'de 10’u genel, 258’i özel olmak üzere toplam 268 sığınak bulunduğu ve bu alanların yaklaşık 200 bin kişiyi barındırabilecek kapasiteye sahip olduğu bildirildi.

Açıklamada, Sivil Savunma Teşkilatı'nın büyük kapasiteli oteller, geniş bodrum hacimli binalar ve kamuya açık alanları da sığınak planlamasına dahil ettiği belirtilerek, OHAL ilan edilmesi durumunda bu alanların da halkın kullanımına doğrudan açılacağı aktarıldı.

Sivil Savunma Teşkilatı'nın 25 Haziran Çarşamba günü Gazimağusa’da halkın katılımıyla sığınak ve siren kullanımına dair bölgesel bir tatbikat düzenleyeceği belirtilen açıklamada, tatbikatla ilgili detayların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

VATANDAŞLARA ACİL DURUM ÇAĞRISI

KKTC'ye doğrudan bir tehdit olmadığı ancak her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olunması gerektiği vurgulanan açıklamada vatandaşlara bireysel hazırlık yapmaları çağrısında bulunuldu.

Vatandaşlardan evlerinde geçici sığınma alanı oluşturma ve su, el feneri, radyo, temel gıda, ilk yardım seti içeren acil durum çantası hazırlamaları istenilen açıklamada, toplanma alanlarının KKTC Sivil Savunma Teşkilatı'nın internet sitesinden öğrenilebileceği bildirildi.

Açıklamada, acil durumlarda radyo yayınları, şehir merkezleri ve camilerden yapılacak duyuruların dikkate alınması talep edildi.

ADADAKİ İNGİLİZ ÜSLERİ VE RUMLARIN İSRAİL İLE YAKIN İLİŞKİLERİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ardından ordunun güvenlik seviyesi yükseltilerek, hastaneler hazır hale getirildi.

Rum Yönetimi, ülke genelinde sığınakları gösteren mobil uygulamayı devreye alırken, sağlık personelinin de izinlerini kaldırdı.

Yaklaşık 1 milyon nüfusu olan GKRY'de sığınakların sadece nüfusun yüzde 30'una yeteceğini açıklayan Rum İçişleri Bakanı Constantinos Loannou, sığınak kapasitesinin arttırılması için arayış içinde olduklarını açıkladı.

Rum muhalefeti ve insan hakları savunucuları, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in İsrail'e, Gazze, Lübnan ve İran konularındaki koşulsuz ve açık desteği ile Ada'daki İngiliz egemen üslerinin bölgesel çatışmalarda kullanılmasının Kıbrıs'ı hedef haline getirdiğini belirtiyor.

Ayrıca, bazı Rum gazeteleri de yayınladıkları haberlerde, İsrail'in sivil uçaklarının bir kısmını vurulma riskine karşın GKRY'ye getirmesi ve İngiliz üslerinden kalkan askeri uçakların İsrail jetlerine yakıt ve istihbarat desteği sağladığı yönündeki bilgiler yüzünden Kıbrıs'ın İran'ın hedefi haline gelebileceğini savunuyor.