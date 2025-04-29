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Haber Merkezi

Güvenlik güçlerinin yurt genelinde sahte alkol imalatçılarına karşı yürüttüğü kapsamlı mücadele sürüyor.

Geçtiğimiz aylarda başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok ilde onlarca kişi, sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti.

Tekrar aynı vakalarının yaşanmasının önlenmesi amacıyla ekipler tekrar sahaya indi.

137 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda, 81 ilde sahte alkol imalatçılarına operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 137 şüpheli yakalanırken, 12 ayrı yasa dışı alkolü içki imalathanesi de deşifre edildi.

Göz göre göre halk sağlığı ile oynamak isteyenlere darbe vuran başarılı operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kamuoyu ile paylaştı.

"12 YASA DIŞI ALKOLLÜ İÇKİ İMALATHANESİ DEŞİFRE EDİLDİ"

X hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“12 ayrı yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. 137 şüpheli yakalandı.

81 ilde "Sahte Alkol İmalatçılarına" yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 63 bin 957 litre Sahte Alkol ve 96 bin 992 şişe kaçak/sahte alkol ele geçirildi.

Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 137 şüpheli yakalandı.

Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım.

LİTRELERDE KAÇAK VE SAHTE İÇKİ YAKALANDI

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda;

12 adet yasa dışı alkolü içki imalathanesi deşifre edildi. 63 bin 150 litre etil alkol, 96 bin 992 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 807 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 106 adet alkol aroması, 66 bin 500 adet etiket, 4 bin 30 adet bandrol, 9 bin 109 adet boş şişe, 88 bin 376 adet kapak ele geçirildi.

94 MİLYON TL'LİK VERGİ KAYBI ÖNLENDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimlerinin de katıldığı operasyonda; Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirme sonucu piyasa değeri yaklaşık 94 Milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.

Valilerimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimiz ile Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum."