Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabetle, 18-19 Temmuz 2022 tarihinde İran'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran temasları yarın itibariyla başlayacak.

Türkiye- İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin başkanlıklarında 19 Temmuz'da Tahran'da icra edilecek.

Bölgesel ve küresel meseleler görüşülecek

İlgili Bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısı'nda, Türkiye- İran ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Üçlü zirve gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoağan, aynı gün İran Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla Tahran'da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na iştirak edecek.

Zirve'de, Suriye'deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörülüyor.

Putin'le baş başa görüşme

DHA'nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve vesilesiyle Rus mevkidaşıyla ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.