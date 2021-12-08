Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar

Erdoğan, yüksek faize inanmadıklarını, düşük faiz politikaları ile kuru da enflasyonu da aşağı çekeceklerini söyledi.

Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar temasları sona erdi.

Erdoğan, ziyaretinin ardından gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni ekonomi politikası, enflasyon ve faiz ile mücadele konusundaki değerlendirmeleri soruldu.

Erdoğan, yüksek faize inanmadıklarını, düşük faiz politikaları ile kuru da enflasyonu da aşağı çekeceklerini söyledi.

"KURU DA ENFLASYONU DA AŞAĞI ÇEKECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Biz bir defa yüksek faize kesinlikle inanmıyoruz. Düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz ve bunu düzenleyeceğiz.

"FAİZ ZENGİNİ DAHA ZENGİN, FAKİRİ DAHA FAKİR YAPAR"

Kesinlikle yüksek faizin, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir anlayış olduğuna inanıyorum. Buna asla müsaade edemeyiz. Dolayısıyla da bu işi bir defa bu güzergahta, bu düzlemde devam ettireceğiz.

"AMACIMIZ YATIRIMI DESTEKLEYİP ÜRETİMİ VE İHRACATI ARTIRMAK"

Bizim derdimiz düşük faizle yatırımı teşvik etmek suretiyle istihdamı artırmak; istihdamı artırmak suretiyle üretimi ve ihracatı artırmak... Bunu sağladığımız zaman bu bize büyümeyi getirecek.

"BU KONUDA KENDİMİZDEN EMİNİZ"

Kaldı ki bu zaten OECD içinde de görülüyor. OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesiyiz. Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminlerini yüzde 10 olarak ifade eden uluslararası kurumlar var.

Biz de zaten şu anda o oranı yakalayacağımızı ifade ediyoruz. Şu anda üçüncü çeyrekte malum yüzde 7,4'ü hamdolsun yakaladık. Yıl sonunda da inşallah bunun fazlası olacak, azı olmayacak. Bu konuda da kendimizden eminiz."





DÖVİZ KURLARINDAKİ HAREKETLİLİK SORULDU

Erdoğan'a, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve döviz piyasasındaki manipülatif ataklar da soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Devlet Denetleme Kurulu’na talimat verdiğini açıkladı.

"ARKASINDA KİMLER VAR GÖRECEĞİZ"

Erdoğan, "Devlet Denetleme Kurulu bu işin arkasında kimlerin olduğu konusunda araştırmalarını yapıyor, yapacak. Buralardan kimler çıkacak onları da görme fırsatımız olacak.

"REZERV KONUSUNDA CİDDİ BİR SIKINTIMIZ YOK"

Ayrıca tabii şunu yine çok açık, net söyleyeyim; bizim rezervler noktasında ciddi bir sıkıntımız söz konusu değil. İnşallah rezervlerimizi de yine tırmandırmaya devam edeceğiz. Rezervlerimiz inşallah daha da artacak. Rezervlerde son rakam 124 milyar dolar.

"REZERV MİKTARI DAHA DA ARTACAK"

Şu anda bu rezerv miktarı, herhangi bir korkuya yer olmadığının bir alametidir. Bu rezerv, bundan sonraki süreçte daha da artacak inşallah. Dolayısıyla bir rezerv sıkıntımız söz konusu değil. Yeter ki yatırımcı bulalım. Yeter ki bu konuda yatırımcılarla beraber geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüyelim.

"KUR ATAKLARINI DA TERSİNE ÇEVİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Şu anda Merkez Bankamız birçok ülkenin Merkez Bankalarıyla da dayanışma içerisinde. Onlarla da birçok görüşmeler yapılıyor. Buralardan da tabii çok daha büyük güç kaynaklarını inşallah elde edecektir. Bizim bu noktada da herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Ben bu kur ataklarını da tersine çevireceğimize inanıyorum. Her zaman söylediğim gibi, inşallah bu da bizi teğet geçecektir. Bunu herkes böyle bilsin." diye konuştu.