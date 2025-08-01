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9 hükümlüye af kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 9 kişinin cezası sağlık nedenleriyle kaldırıldı.

Adile Topçu Adile Topçu
01.08.2025 09:22
9 hükümlüye af kararı Resmi Gazete'de

Yeni kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Yayımlanan yeni gazeteye göre, 9 hükümlüye af kararı verildi. 

SAĞLIK NEDENİYLE AF KARARI GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile çeşitli suçlardan hüküm giymiş 9 mahkumun kalan cezaları, sağlık durumları nedeniyle kaldırıldı.

AF KARARI ÇIKANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın affettiği isimler Mehmet Tunç, Ali Kapu, Mustafa Şahbudak, Mahmut Altun, Serkan Şencan, Mustafa Eğmen, Süleyman Kızılkaya, Abdullah Şen ve Adem Kozu oldu. 

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